شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الاعلى للجامعات اليوم السبت، اجتماعه الدورى، وذلك برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية.
وتستضيف جامعة القاهرة اجتماعا اليوم، من المقرر عقده فى قاعة الاحتفالات الكبرى وسط تطبيق للإجراءات الوقائيه من فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد، وإتمام مراحل التنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2020 /2021.
كما يتطرق الاجتماع لنظام الدراسة فى الجامعات الحكومية سواء بالنسبة للكليات العلمية أو النظرية والتاسع فى منظومة التعليم عن بعد، بالإضافة. إلى مناقشة استعدادات الجامعات الحكومية والخطوات المتخذة فى سبيل انشاء الجامعات الأهلية التابعة لها.
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