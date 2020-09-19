شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يعتبر مقتل زعيم داعش ليبيا خطوة مهمة لتجفيف بقايا الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مقتل «أبو عبد الله»، الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، في عملية عسكرية للجيش استهدفت خليَّة إرهابية في مدينة «سبها» جنوب غرب ليبيا، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين.

وأكد المرصد أن مقتل زعيم «داعش ليبيا» خطوة مهمَّة لتجفيف بقايا الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لتفكيك الميليشيات الإرهابية المسلحة، والحفاظ على النسيج الوطني ووحدة وسلامة الأراضي الليبية.

من جانب آخر قال المرصد أن الشرطة الصومالية، أفادت بمقتل 6 من علماء الدين وإصابة اثنين آخرين بجروح؛ نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في محافظة «بكول» غرب البلاد.

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يشار إلى أن هذا الانفجار جاء بعد يوم من إعلان الجيش الصومالي، مقتل قياديين بارزين من حركة «الشباب» الإرهابية في عمليتين منفصلتين جنوب البلاد، فيما قتل 12 من عناصر الحركة في عملية عسكرية تابعة لمحافظة «شبيلى السفلى» جنوب الصومال.

من جانبه أدان مرصد الأزهر ذلك الحادث الذي يستهدف الرموز الدينية، مؤكدًا أن حركة الشباب الصومالية تهدف من وراء تلك الأنشطة الإرهابية إلى تنفيذ أجندات متطرفة تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والقيم الإنسانية.