- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض الرسوم لشركات الطيران بالمطارات السياحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 210، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رقم (685) لسنة 2020م، بمنح شركات الطيران العاملة بالمطارات في محافظات ( البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح ) تخفيضا قدره (50 %) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و (20%) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارا من 2020/4/1 وحتی 2020/10/30 .
وكان قد استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، خلال الايام الماضية، أولى رحلات شركة ايركايرو القادمة من أرمينيا وعلي متنها 52 راكبا من بينهم وفد إعلامى وبعض من وكلاء شركات السياحية الأرمينية، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و ستقوم شركة اير كايرو بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على نفس خط الطيران .
وأضافت وزارة الطيران المدني في بيان لها: كما استقبل مطار برج العرب الدولى طائرة شركة Wizz Air من طراز Airbus 320 وعلى متنها 180 راكباً فى الاتجاهين فى أولى رحلاتها الجوية بين ميلانو ومطار برج العرب ، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميلانو وبرج العرب ، وذلك فى ضوء مجهودات وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جميع مطارات الجمهورية .
وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه حيث قام فريقى العلاقات العامة بالمطارين بالترحيب بالركاب وتقديم الورود لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار ات المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض الرسوم لشركات الطيران بالمطارات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.