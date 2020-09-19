شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو اعتزال أحمد حسن وزينب للسوشيال ميديا بعد قرار إخلاء السبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب أزمة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين تم إلقاء القبض عليهما، بتهمة استغلال ابنتهما فى أحد الفيديوهات، وتعريضها للخطر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأحمد حسن، يعلن فيه اعتزاله للسوشيال ميديا، بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له فى الآونة الأخيرة.

أحمد حسن وزينب، تم إخلاء سبيلهما، وتوجها إلى منزلهما حيث قال المحامى حسب دحروج: "النائب العام أرسل عن طريق نيابة البساتين لاستخراج أحمد حسن وزينب وتم استجوابهما والحصول على تعهد منهما بإبعاد ابنتهما عن السوشيال ميديا، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما"، حيث أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين وتكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.



فيديو احمد حسن

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رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قاموا بتداول الفيديو الذى يعلن فيه أحمد حسن اعتزاله، إلا أنه بالرجوع لحساب أحمد حسن على منصات السوشيال ميديا، وقناته على يوتيوب، اتضح أنه يعود لسبتمبر 2018، حيث كان أحمد حسن تعرض لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعى أيضا، ولكن الأمر لم يصل وقتها لساحات القضاء، بل اقتصر على السوشيال ميديا، ما بين مؤيد لأحمد حسن وزينب وتصرفاتهما على التواصل الاجتماعى، وما بين رافض لهذه التصرفات، واتخذ أحمد حسن وزينب فى هذا التوقيت قرارهما بالابتعاد عن السوشيال ميديا، ولكنهما عادا مرة أخرى، لتقديم المحتوى على "يوتيوب"، وفيس بوك، وتيك توك وغيرها من المنصات الإلكترونية، كما حقق فيديو اعتزال أحمد حسن وزينب الذين نُشر فى سبتمبر 2018 أكثر من مليون ونصف مشاهدة.



احمد حسن منذ عامين