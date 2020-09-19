مقتل اثنين وإصابة 14 آخرين فى إطلاق نار بمنطقة روشستر بولاية نيويورك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في ولاية نيويورك، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة 14 آخرين.

وقال مارك سيمونز قائد شرطة روتشستر المؤقت خلال مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح السبت إن هذه "مأساة حقيقية ".

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وقال موقع "إيى بى سى نيوز" إن إحدى الضحايا المتوفيات هي أنثى تتراوح عمرها بين 18 و 22 عامًا والآخر ذكر ، يتراوح عمره أيضًا بين 18 و 22 عامًا. تم نقل الضحايا الـ 14 الناجين إلى مستشفيين محليين. قال سيمونز إن أيا من الضحايا الآخرين لم يتعرض لإصابات خطيرة.

ولم تنشر الشرطة أسماء الضحايا ولم تحدد هوية المشتبه به.