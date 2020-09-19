شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تفتح باب التقديم فى 9 دورات تدريبية على المهن الحرفية بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد أحمد طليب وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم في 9 دورات تدريبية على المهن الحرفية للشباب والخريجين بمقر مركز التدريب المهني بالخارجة ومكاتب العمل على مستوي مراكز المحافظة الإدارية ،وأن هذه الدورات ستعقد عقب اكتمال العدد المطلوب لكل دورة وهو 15 متدربًا، ويجرى تلقى طلبات الالتحاق بهذه الدورات بمقر مكتب تشغيل الخارجة ومكاتب المديرية في كل مركز إداري، من خلال تقديم طلب الالتحاق مرفق به صورة المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

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وأوضح وكيل القوى العاملة بالوادي الجديد، أن الدورات التدريبية ستعقد على مهن (التفصيل والخياطة للإناث-ميكانيكا السيارات – اللحام-خراطة المعادن-النجارة – التبريد والتكييف-صيانة الدش والمحمول – تركيبات الكهرباء – نجارة الأرابيسك)، على أن تكون مدة الدورة شهران.وأشار إلى أن المديرية تنفذ خلال الفترة الحالية 3 دورات تدريبية بواقع دورة على صيانة وحدات الطاقة الشمسية بالفرافرة، ودورة على الخياطة بمكتب العمل بمدينة موط بمركز الداخلة، وثالثة على صناعة السجاد والكليم بمركز بلاط.