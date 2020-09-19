شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب «الحركة المدنية» تعلن المشاركة في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية (الكرامة والتحالف الشعبي والدستور والعيش والحرية) مشاركتها في انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية، بعد تصويت قواعدها الحزبية على القرار، في الوقت الذي لم تحدد موقفها النهائي من المشاركة على مقاعد القوائم وسط اتجاه لعدم الدخول بها، فيما تجري مشاورات مع مرشحين مستقلين وكيانات مدنية من خارج الحركة من أجل التنسيق المشترك.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد، في بيان له إن قرار «التحالف الشعبي» جاء بناء على تصويت اللجنة المركزية للحزب، التي تضم 118 عضوا، شارك 90 منهم في عملية التصويت بواقع 57 مع قرار المشاركة، و29 مع المقاطعة، و3 أبطلوا أصواتهم، وصوت آخر باطل، تم التصويت بعد مناقشة داخلية استمرت من منذ 29 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وأعلنت نتيجة التصويت بالأسماء.

ولفت إلى أن الحركة سوف تعلن برنامجها الانتخابي مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتطرق للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، فضلا عن ملف الحريات، ويتصدره مطلب الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح المجال العام للمشاركة السياسية، وإرساء قواعد التنافسية بعيدا عن الضغوط والملاحقات الأمنية.

وعن أسباب قرار المشاركة في انتخابات مجلس النواب، بعد قرار الحركة في وقت سابق مقاطعة انتخابات الشيوخ، أوضح الزاهد أن المجلس الأخير كان زائدة تشريعية لا تؤثر في صنع السياسات والقرار، خاصة أن الغرض من إعادته كان مراضاة الموالاة، أو ترويض المعارضة أو تقسيمها، دون دور حقيقي في الحياة السياسية.

وتابع: «ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يعينهم رئيس الجمهورية، فضلا عن ثلث آخر استحوذت عليه قائمة الكيانات الموالية للنظام، وبالإضافة إلى الثلث الفردي، وبالتالي بات أشبه بمجلس معين بالكامل وإن بدا غير ذلك إجرائيا، كما تمت انتخاباته بإجراءات خاطفة وسريعة لم تعط فرصة للتنافس».

ومن المقرر أن تعقد غرفة العمليات المركزية للحركة اجتماعا غدا، للاستقرار حول الأسماء المقرر ترشحها للانتخابات، لتوفير وسائل وسبل دعمها، فضلا عن تلافي وجود أكثر من مرشح في الدائرة نفسها، على أن يكون الترشح في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة، وفي الدوائر التي يحظى مرشحو الحركة بفرص تنافسية أعلى بها.

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