شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 700 كتاب.. فتح منفذ متنقل لبيع الكتب لأهالي الناصرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، فعالياته بقرى محافظة المنيا، فعالياته بمركز شباب قرية الناصرية.

نفذ البرنامج -بحسب بيان السبت- فرع ثقافة المنيا بمشاركة بيت ثقافة بنى مزار، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية في القرى بالتعاون مع محافظة المنيا.

وأقيمت ورشة "تصميم قناع واقي للوجه من كورونا باستخدام خامات بسيطة ومتوفرة "دوسيه بلاستيك شفاف، دبابيس، اسفنج"، تدريب الفنان محمد فرغلى، والذى قام بتدريب ابناء القرية على كيفية صنع القناع الواقي.

كما تم فتح منفذ متنقل لبيع الكتب بمركز شباب الناصرية ببني مزار ضم ٧٠٠ كتاب ما بين شعر العاميه وسلسلة للشيخ مصطفى عبد الرازق، ومجلة الحوار ومجلة قطر الندى للأطفال، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.