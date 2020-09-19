شكرا لقرائتكم خبر عن لتطوير الخلايا الشمسية.. تعاون بحثي بين جامعتي بنها وبريستول الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، استخدم مجموعة من العلماء من جامعة بريستول وجامعة بنها المياه المالحة لتبريد الوحدات الكهروضوئية، بهدف تطوير نظام تبريد الخلايا الشمسية عن طريق استخدام مواد مشبعة بمياه البحر.

ويأتي هذا التطور -بحسب بيان السبت- بعد سلسلة من الأبحاث العلمية المنشورة للفريق البحثي باستخدام المياه النقية في هذه التجارب حيث تم عمل محاكاة للخلايا الشمسية وعمل نماذج مصغره من انظمة التبريد، كما تم الاختبار تحت محاكي للأشعة الشمسية عند درجات حرارة تتراوح من 30 +/- 3 درجات ورطوبة نسبية من 40 إلى 50 %.

كما جرى اختبار عدة تركيزات للأملاح في المياه المستخدمة لمحاكاة مختلف التركيزات المتواجدة على الكرة الأرضية وكذلك محاولات لزيادة انتقال الحرارة داخل النظام عن طريق وضع مجموعة من ألياف الألمونيوم في الوضعين الرأسي والأفقي وكذلك زيادة المساحات المعرضة للهواء الخارجي.

وقال الجيزاوى ان نتائج البحث أوضحت ان النظام المطور كان قادرا على تطوير الأداء الحراري مقارنة بالأبحاث السابقة، كما ان التبريد المقترح تمكن من خفض درجة حرارة الخلايا الشمسية من 12 إلى 14 درجة مئوية عند التركيزات المختلفة والذي بدوره يساهم بشكل ملحوظ في زيادة الكفاءة.

من جانبه أكد الباحث صابر رجب عبدالله، المدرس المساعد بكلية الهندسة بشبرا وعضو البعثة الدراسية بجامعة بريستول الإنجليزية، أن الفريق البحثي الذي يشارك فيه أيضا الدكتور محمد احمد عبدالرحمن بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية هندسة شبرا يسعى حاليا لدراسة الجوانب الاقتصادية والبيئية للنظام المقترح، كما يسعى أيضا إلى تنفيذ نظام يستخدم تكنولوجيا النانو لتحسين الأداء والاستفادة من ذات النظام بغرض تحلية مياه البحر أيضاً.

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