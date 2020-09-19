شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي ووزيرة التعاون الدولي يتفقدان محطة المحاصيل البستانية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وليزلي ريد، مديرة هيئة المعونة الأمريكية الجديدة بمصر، بتفقد محطة خدمة المحاصيل البستانية في مدينة إسنا، والتي تقدم خدماتها للمزارعين بالتعاون مع «الغذاء للمستقبل- مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

راففهما خلال الجولة وزيرة التعاون الدولى، رانيا المشاط، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجانب عدد من قيادات وزارة الزراعة.

ووفقا لسامح سليمة، مسؤول الإعلام بالسفارة الأمريكية فإن المحطة أنشئت بهدف تجهيز واعداد الحاصلات الزراعية الخاصة بصغار المزارعين التصدير، ونجحت المحطة في تصدير الطماطم الطازجة والمجففة للأسواق الإيطالية والبرازيلية والتركية، وتصدير العنب للسعودية والكويت وانجلترا وإيطاليا، وتصدير العنب تحت منظومة fair trade، وتصدير القرع العسلي، وتصدير المانجو للسوق العربية، وتجهيز وتعبئة التمور للسوق المحلي.

وبلغ حجم التصدير خلال الموسم الشتوي 2020، تصدير 120 طن طماطم مجففة، 130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، 60 طن مانجو.

ويبلع عدد فرص العمل التي وفرتها المحطة، 125 فرصة عمل مؤقتة، و15 فرصة عمل ثابتة، واستفاد من المحطة 1500 مزارع بشكل مباشر، و6000 مزارع بشكل غير مباشر.

وتعمل المحطة بالتعاون مع «الغذاء للمستقبل- مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري» والذي تصل ميزانيته إلى 36.3 مليون دولار أمريكي، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وينفذ المشروع في كل من بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

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وكان السفير الأمريكي والوفد المرافق له قد بدأ زيارة لمحافظة الأقصر الخميس، مدتها ثلاثة أيام، وتتضمن زيارة السفير الأمريكي للمشروعات الأثرية والتراثية والزراعية ومشروعات التحتية التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.