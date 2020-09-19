شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المغازلة التركية لمصر.. خبراء يحذرون: التصريحات وحدها لا تكفي للوثوق في أردوغان (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المغازلة التركية لمصر أتت نتيجة للضغوط الواقعة على أنقرة جراء سياساتها في شرق المتوسط».. هكذا فسر عدد من الخبراء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها: «لا مانع لدينا من الحوار مع مصر».

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، رأى أن «تصريحات أردوغان الأخيرة جاءت لتخفيف الضغوط الإقليمية والدولية عليه»، قائلاً: «أردوغان في الفترة الأخيرة تجاوز الحدود بشكل ملفت عندما تصور أنه يستطيع وحده رسم الحدود واحتلال الدول».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن الضغوطات تتمثل في ضغط من المحيط الإقليمي والدول العربية وقوى كبرى على الساحة الدولية.

وتابع «العرابي» أنه لا يعتقد أن الإدارة الامريكية المقبلة -أي كانت- مستعدة أن تضيع وقتها معه في مغامراته، كما أن روسيا تضغط عليه في سوريا وتطالبه بسحب قواته من نقاط المراقبة، من جانب أخر هناك احتمالية لتوقيع عقوبة على تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي، نتيجة سلوكها في شرق المتوسط، وبالتالي فأردوغان يرى أن الوقت مناسب للتهدئة.

وطالب «العرابي» بالحذر عند التعامل مع تصريحات الرئيس التركي، مرجعاً السبب إلى أن «لا يمكن الوثوق فيه ولا في سياساته»، وتابع: «أردوغان ليس لديه مشكلة في الخسارة بمعارك تكتيكية، لكن في نفس الوقت ينظر إلى الانتصار الاستراتيجي، لذا يجب أن نكون حذرين، وعلينا أن ننتظر الأفعال».

كان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، قد استبق تصريحات أردوغان، قبل أسبوع، عندما أثنى على الجيش المصري، قائلا «الجيش المصري جيش عظيم، نحن نحترمه كثيرا، لأنه جيش أشقائنا»، وان التواصل بين تركيا ومصر ضروري رغم الخلافات بين رئيسي البلدين.

التصريحات رد عليها وزير الخرجية المصري سامح شكري قائلا إن الأمر ليس بالتصريحات ولكن بأفعال وسياسات، وأكد أن تبني سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، لا تقود إلى حوار وبدء صفحة جديدة.

الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يقول لإنه ا يمكن أن وصف الموقف التركي على أنه تغير في السياسة الخارجية التركية تجاه مصر، لكنه تغير في الخطاب السياسي فقط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» تركيا تعرضت لضغوط من اتجاهات متعددة، وأصبح هناك ما يشبه الطوق حول تركيا إقليميا ودوليا ومتوسطيا، خاصة مع انتقاد المجتمع الدولي لسياسات أردوغان.

وأضاف أن الولايات المتحدة التي دائما ما تعطي الضوء الأخضر لتركيا، أرسلت في الفترة الأخيرة رسائل ضمنية تفيد رفضها السياسات التركية عبر رفع حظر السلاح على قبرص، وزيارة وزر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قبرص.

وأضاف الخبير في مركز الأهرام «أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على تركيا جراء سلوكها في البحر المتوسط»

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واستتبع «عبدالفتاح»: «أنقرة تريد أن تحدث خرق لذلك الاجماع الدولي المفروض عليها، من خلال استمالة مصر، لتكون بوابتها لكسر الطوق»، مفسراً: «من خلال مصر تستطيع تركيا أن تعيد هيكلة علاقتها مع الدول العربية، كما يمكنها أن تتصالح مع اليونان وقبرص، نظرا لما يربط القاهرة بعلاقات جيدة مع البلدين».

وأضاف أن أنقرة ترى أن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين ستؤدي إلى تغير في موازين القوى بالمنطقة مما يدفعها لمغازلة مصر، خاصة أنها أصبحت هي وإيران الخطر الأساسي الذي يهدد استقرار المنطقة.

يذكر أن مصر واليونان وقعتا في الشهر الماضي اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تعارض بدوره مع اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق مما خلق مناطق متنازع عليها بين تركيا واليونان، وعلى إثره لم تتواني تركيا عن التنقيب في تلك المناطق التي تدعي كل من انقرة وأثينا تبعيتهم لها، الامر الذي أزعج اليونان والمجتمع الدولي وخاصة دول منطقة شرق المتوسط،

وقادت فرنسا حمله للضغط على تركيا لثنيها عن تحركاتها في شرق المتوسط، ومن المقرر أن يعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعا يومي 24 و25 سبتمبر الحالي، ستكون احد موضوعات النقاش هي الاستقرار في شرق المتوسط.

يذكر أن قبل تلك التصريحات بأيام سحبت تركيا سفينة التنقيب «عروج ريس» من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، بعد ضغط المجتمع الدولي على تركيا، الامر الذي رحبت به اليونان.