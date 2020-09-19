شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. تكريم «أورام الأقصر» في اليوم العالمي لأمن وسلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، غدًا الأحد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لأمن وسلامة المرضى بمحافظة الأقصر، وهي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وبحسب بيان، السبت، يشارك في الاحتفالية لفيف من قيادات الدولة والمجتمع المدني، وممثلين من مختلف القطاعات الصحية المتنوعة في مصر.

ومن المقرر أن يجري خلال الاحتفالية تكريم مستشفى (شفاء الأورمان)، التي تعد أول مستشفى حصلت على التسجيل بالهيئة داخل المحافظة، في إطار الدعم المجتمعي وتكاتف كل الجهود على كافة المستويات لدعم المشروع القومي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.