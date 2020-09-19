شكرا لقرائتكم خبر عن «اعرف سكرك».. مبادرة للكشف المبكر عن السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم روتاري كايرو نيو تاون وروتاري هليوبوليس الرياضي، بالتعاون مع نادي هليوبوليس الرياضي، مبادرة «اعرف سكرك» للقيام بمسح السكر العشوائي وتحليل السكر التراكمي، يومي الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر 2020، من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصراً للعاملين بالنادي.

ووفقًا لبيان صحفي، تم بالأمس إجراء التحليل لـ188 عاملًا، واستكمالًا لهذا سيمتد عدد ساعات العمل اليوم لفترتين، الأولى من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، كما ستبدأ الفترة الثانية من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء لضمان إجراء التحليل لأكبر عدد ممكن لتفادي المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض، والتي يأتي في مقدمتها التهاب الأعصاب الطرفية، وسيتم توفير العلاج بالمجان لجميع المرضي بمعهد السكر والغدد الصماء.

وتأتي تلك المبادرة في إطار اهتمام الروتاري بخدمة المجتمع والنهوض بالمنظومة الصحية عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض، وبالتالي المساعدة في منع حدوثها، وبالتوافق مع الحملة القومية للدولة للكشف المبكر عن عوامل الاستعداد للإصابة بمرض السكر.