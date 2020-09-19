شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الطفل يستقبل زائريه للعام السابع وسط إجراءات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل حلمى، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، عن إعادة افتتاح مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، أحد المراكز الإبداعية بالجمعية، لاستقبال زائريه من جديد، اليوم السبت، بشكل جزئى، بعد إغلاقٍ مؤقت دام عدة أشهر، كأحد إجراءات الحد من تفشي كورونا، وذلك وفق عدة معايير يجري العمل عليها، أهمها صحة وسلامة الفئات المستهدفة من الزوار والعاملين، والجاهزية التشغيلية للمتحف.

وأشار «حلمي» إلى أنه تم إعداد حديقة المتحف فقط لتكون متنفسًا للأطفال والعائلات، مع إقامة عدد من الفعاليات بالحديقة، البالغة مساحتها 10 أفدنة، لتشجيع الزوار على قضاء وقتهم في الهواء الطلق، وتعزيز التباعد الصحي بينهم، وممارسة الأنشطة التفاعلية والبرامج المختلفة، التي سيتم الإعلان عنها أولًا بأول على صفحات متحف الأطفال، بالإضافة إلى جلسات التصوير، التى تنظم لاستقبال ثمانية أفراد فقط، ولمدة ساعة واحدة.

وقال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير متحف الطفل، إن المتحف اتخذ العديد من الإجراءات حسب توصيات وزارة الصحة، من حيث السعة الاستيعابية الصحية في مختلف مناطق حديقة المتحف، والحرص على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الزوار، ومنع أي تجمعات، وإجراءات التعقيم المكثفة والدورية خلال الزيارة، وقبيل فتح أبوابه للزوار كل يوم.