شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراة تناقش مهارات التفكير بين طلاب كلية التربية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية التربية قسم علم النفس التربوى بجامعة المنيا، رسالة دكتوارة بعنوان "أثر برنامج قائم على مهارات التفكير المنظومي في كفاءة تمثيل المعلومات والعبء المعرفي لدى عينة من طلاب كلية التربية بجامعة المنيا

تهدف الدراسة المقدمة من الباحثة غادة أبو المجد أحمد محمد، المدرس المساعد بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية بجامعة المنيا والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتور نجدى ونيس حبشي أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ بكلية التربية جامعة المنيا، والدكتورة هويدا محمد صابر مدرس علم النفس التربوى بكلية التربية.. إلى تحديد أثر البرنامج التدريبي القائم على مهارات التفكير المنظومي في كفاءة التمثيل البصري والتمثيل اللفظي للأنظمة الديناميكية المعقدة لدى طلاب المجموعة التجريبية

وتحديد مدى الاختلاف في مستوى أداء طلاب المجموعة التجريبية على المهام المقدمة لهم قبل تطبيق البرنامج التدريبي القائم على مهارات التفكير المنظومي وبعد تطبيقه، وتحديد مدى التباين في مستوى الجهد العقلي المدرك قبل تطبيق البرنامج التدريبي القائم على مهارات التفكير المنظومي وبعد تطبيقه، وحساب الكفاءة التعليمية للبرنامج التدريبي القائم على مهارات التفكير المنظومي في ضوء كل من مستوى الأداء ومستوى الجهد العقلي المدرك المرتبط به لدى طلاب المجموعة التجريبية.

أشارت الباحثة غادة أبو المجد، إلى أنها في الرسالة المقدمة تم تطبيق البرنامج التدريبي موضع البحث الحالي على عينة تجريبية بلغت (48) طالباً وطالبة بالفرقة الرابعة والمقيدين بشعبة علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة المنيا في العام الدراسي 2019 / 2020 م، كما تم تحديد القياسات القبلية والبعدية لمتغيرات التمثيل البصري والتمثيل اللفظي للأنظمة الديناميكية المعقدة، والأداء، والجهد العقلي المدرك وذلك بتطبيق المقاييس الخاصة بهم على أفراد المجموعة التجريبية قبل التدريب على البرنامج التدريبي وبعد الانتهاء منه، وبتحليل البيانات الناتجة عن تلك القياسات باستخدام اختبار(ت)، واختبار Wilcoxon للعينات المرتبطة.

وقد أوصت لجنة المناقشة التي ضمت كل من: الأستاذ الدكتور إمام مصطفى سيد أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ بكلية التربية جامعة أسيوط رئيساً ومناقشاً، والأستاذ الدكتور رأفت عطية باخوم أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ بكلية التربية جامعة المنيا مناقشا، والأستاذ الدكتور نجدى ونيس حبشي أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ بكلية التربية جامعة المنيا عضواً ومشرفا، بمنح الباحثة، درجة الدكتوراه مع التوصية بنشر وتداول الرسالة بين الجامعات والمراكز البحثية المختصة.

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