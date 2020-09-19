شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أطنان من الجبن غير صالحة للاستهلاك فى مخزن سلع غذائية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين في المنوفية من ضبط ( 6،075 طن جبن أبيض) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالباجور بمحافظة المنوفية
ومن جانبه اكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية ان الحملات التموينية مستمرة لضبط المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم
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