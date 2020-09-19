مجلس كنائس الشرق الأوسط يعلن 4 توصيات أبرزها التضامن مع لبنان ومتضررى «كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة التنفيذية للعائلات الكنائسية الأربعة، في مجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر،إجتماعها أمس بحضور المتروبوليت نقولا مطران طنطا عن كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والأنبا بنيامين مطران المنوفية عن كنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، المتروبوليت كيرلس مطران أسيوط عن كنيسة الأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحي عن سنودس النيل الإنجيلي، و جرجس صالح، الأمين العام الفخري عن كنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

كما اشترك فى الاجتماع عبر الوسائل الالكترونيَّة من الإسكندرية، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس عن كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وفي بداية الاجتماع عرضت كلمة عن بعد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رحب فيها بالمشاركين، قائلاً: أود أن أشارك لبنان في المأساة التي طالته في أغسطس الماضى ونصلّي من أجل هذا البلد الحبيب وكل مواطنيه أن تسود روح المحبة خاصة وأن لبنان يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه كبلد متميّز ومنفتح وسط الشعوب العربية، وأصلّي أن تنتهي كل أزماته وأن يعود وجوده الحيوي في منطقة الشرق الأوسط.

واختتم البابا كلمته بقوله: أشكر الأمينة العامة الدكتورة ثريا بشعلاني على كل ما قامت به من جهود جبّارة منذ يناير 2018 وحتى الآن، وأصلّي من أجل أن يبقى مجلس كنائس الشرق الأوسط، قوياً وفعَّالاً ومؤثراً، ومكاناً للعمل المشترك بين كنائسنا،وأن يكون الأمين العام الجديد محافظاً على هذه الأهداف التي من أجلها تكوَّن هذا المجلس، وارفع الصلاة من أجل السلام في العالم ونقاط الصراع الكثيرة في الشرق الأوسط.

وأكد المشاركون على التَّضامُن العميق مع اللُّبنانيّين في ما يُعانونه من مأساةٍ كارثيَّة جرَّاء انفجار مرفأ بيروت، والاستمرار في بذل الجهود الكنسيَّة المسكونيَّة مع كُلّ الشركاء المحليّين والإقليميّين والدَّوليّين لرفع تداعيات هذه المأساة الماديَّة والنَّفسيَّة عنهم بما تحملُهُ الأخُوَّة الإنسانيَّة من قِيَم ومقدَّرات، وكذا التضامن مع كل الذين تأثروا بجائحة كورونا وفقدوا أحباء لهم مع رفع الصلاة المستمرة لانحسارها، كما وتثمين جهود كل الطواقم الطبية والاجتماعية المنكبة على مواجهة تداعيات هذه الجائحة .

ودعا الحاضرون الى وَقف الحروب والصِّراعات المدمِّرة في الشَّرق الأوسط وحماية كرامة الإنسان وبناء السَّلام على أُسُس العَدْل والحقّ، والالتزام الجماعيّ الكنسيّ المسكونيّ بتدعيم استمراريَّة عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط بما هو تعبيرٌ عن وَحْدَة المسيحيّين وعلامة رجاءٍ بالتَّعاون المشترك من أجلِ خدمة الإنسان والعيش الواحِد في هذه المنطقة المُباركة.

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مجلس كنائس الشرق الاوسط يعلن 4 توصيات باجتماعه الدورى: أبرزها التضامن مع لبنان ومتضررى "كورونا"

مجلس كنائس الشرق الاوسط يعلن 4 توصيات باجتماعه الدورى: أبرزها التضامن مع لبنان ومتضررى "كورونا"

مجلس كنائس الشرق الاوسط يعلن 4 توصيات باجتماعه الدورى: أبرزها التضامن مع لبنان ومتضررى "كورونا"