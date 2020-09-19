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شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير مطالع ومنازل الطريق الدائرى بالخصوص (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، التابعة لمحافظة القليوبية، بأنه يجرى حاليًا تشجير الطريق الدائرى مطالع ومنازل بشارع ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص، حيث تمت زراعة الأشجار مختلفة الأنواع لإضفاء المظهر الجمالى لمدخل المدينة ولجلب الراحة النفسية للمواطنين المارين بالمنطقة.
وطالب رئيس المدينة المواطنين بالحفاظ على الأشجار وحمايتها والمشاركة فى زيادة البقع الخضراء داخل وخارج المدن، لافتًا إلى أن مجلس المدينة لديه خطة لتشجير كافة الطرق الرئيسية والفرعية يتم تنفيذ تلك الخطة على مراحل متتالية حسب الإمكانيات المادية.
تمت أعمال التشجير بحضور حنفى موسى ومحمد على نائبى رئيس المدينة.
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