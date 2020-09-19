شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يراهن على المستقبل والدوحة تستثمر فى الفوضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سنوات طويلة تضخ فيها قطر أموالها بهدف إحداث الفوضى والخراب داخل الوطن العربي خاصة مصر منذ بداية عهد الرئيس السيسى واعتماده سياسة المصارحة، وكشف التحديات والتطورات على مستوى الاقتصاد والخدمات، ومواجهة المخالفات التى تعرقل قاطرة تقدم وتنمية مصر، وآخرها مخالفات البناء وقانون المصالحة.

لكن خريطة السيسى لتقدم الدولة دفع قطر لنشر سمومها عبر أبواقها الكاذبة لتضليل المواطنين عقب كل خطوة تتقدم فيها مصر على خطى التنمية، وبينما يراهن السيسى على المستقبل تراهن قطر على الإرهاب الأسود، وفى كل مرة تبوء محاولاتها بالفشل.