مستشفى الطلبة بالجيزة تستقبل طلاب جامعة القاهرة الجدد لإجراء الكشف الطبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مستشفى الطلبة بالجيزة، صباح اليوم، الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري لإجراء الكشف الطبي لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام بالتباعد الإجتماعي وفقًا للاجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، كما وجه بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، وتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

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