شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: قطاع الزراعة أصبح من القطاعات ذات الأولوية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الأمم المتحدة من خلال منظمة الغذاء العالمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولى نفذوا مشروعات هامة فى قطاع الزراعة بالقرى فى صعيد مصر.

وأضافت خلال تفقدها عدد من المشروعات بمحافظة الأقصر، بعد جائحة كورونا أصبح قطاع الزراعة من القطاعات ذات الأولوية فى جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى مشروعات وأفكار حديثة فى قطاع الزراعة ويفيد المزارع والمعروض المحلى من المحصولات الزراعية.

وقالت إن مشروع نموذج مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقرية البغدادى بمركز البياضة بالأقصر، يحافظ على المياه من الهدر، موضحة أن المشروع لاقى إقبالا كبيرا بين المزارعين بالمحافظة وأبدوا رغبتهم فى حدوث توسعات فى هذا المشروع.

وقالت إن هناك جزءا من المشروعات مع الوكالة الأمريكية للتنمية، وكثير من التمويل للمشروعات منح وقروض، ومشروعات الصعيد " منح " وبالتالي لا ترد ، فمحفظة التعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية محفظة جارية تتعدى الـ2 مليار دولار ، وهناك أنشطة متعددة الزراعة جزء منها، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على جعل قطاع الزراعة والرى من القطاعات الرائدة فى الوقت الحالى خاصة وأن الأمن الغذائى اصبح من الموضوعات الهامة.