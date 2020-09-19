شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخاطب الهيئات التابعة لها لتطبيق زيادة بدل المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت وزارة الصحة والسكان، الهيئات والجهات والمراكز التابعة لها، لتطبيق الزيادة في بدل المهن الطبية للأطقم الطبية، اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتى بعد نشر القانون رقم 184 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية، والذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

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ووفقًا للقانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح .