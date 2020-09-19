شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعين 4809 شباب أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشواطًا كبيرة قطعتها الدولة المصرية في سبيل التنمية والبناء، خلال الـ 6 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعارة "العمل عبادة" لتؤكد المشروعات الضخمة والخطط التي وضعتها الدولة، أن العمل هو الطريق الوحيد لاستعادة الدولة المصرية مكانتها.

وشهدت مصر تعيين 1.5 مليون شاب في أقل من 6 سنوات، حيث يستلم يوميًا 687 شابا وظائف جديدة، بالإضافة لتأسيس 30 شركة جديدة يوميًا، ليصل إجمالى الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الـ 6 سنوات الماضية لـ 65816 شركة، بجانب 17 منطقة استثمارية جديدة.

الدولة تفاعلت مع شكاوى وأزمات المواطنين، وخاصة خلال أزمة كورونا، حيث تم ضخ 2.4 مليار جنيه معونات جنيه وصلت لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بالإضافة لدور الدولة مع مواطنيها بالخارج، حيث تم الاستجابة لشكاوي المصريين بالخارج، واستطاعت الدولة استعادة 5.3 ألف جنيه يوميًا مستحقات متأخرة لمصريين بالخارج، ليصل الإجمالي خلال الـ 6 سنوات الماضية لـ مليار و 100 مليون جنيه.





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