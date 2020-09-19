وزير الرى يترأس الإجتماع التنسيقى للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع التنسيقى للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة تحت عنوان " الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة" والذى سيُعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل، لمتابعة كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بالمؤتمر لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذى حققه المؤتمر فى نسختيه الاولى والثانية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم استعراض مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية فضلاً عن الاجتماعات رفيعة المستوى وفاعليات الاحداث التى ستقام على هامش المؤتمر .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التى قامت على ضفاف النيل.

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وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية أن أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة يأتى مختلفاً فى تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة حيث سيُعقد الافتتاح الرسمى ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للسادة الخبراء من مختلف انحاء العالم اتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل افتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة"، تهدف الى تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائى.

يذكر أن برنامج الفاعليات سيتضمن عقد 5 جلسات عامة واكثر من 25 جلسه علمية وفنيه تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعى المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة فى الدول العربية ، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك ثلاث مسابقات لأفضل مشروع تخرج فى مجال الرى والهيدروليكا وإدارة المياه ، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه فى مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة فى مجال الرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفى سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن التفاعل على الموقع الرسمى للمؤتمر تخطى المائة ألف زائر مما يؤكد النجاح الذى حققه المؤتمر على المستوى الإقليمى والدولى خلال نسختيه الاولى والثانية 2018 و2019 حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالم وخبير فى مجال المياه وشاركت حوالى 30 شركة وجهه فى المعرض المقام على هامش كل منهما. وقد حظى الأسبوع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.