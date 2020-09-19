شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشدد على النهوض برسالة المسجد تثقيفيا ومجتمعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دور وزارة الأوقاف الرئيسى لن يقف أو يتوقف عند حدود عمارة المساجد بناء أو فرشا أو صيانة أو تجديدا، إنما يأتى ذلك تهيئة لمهمة أعظم وهى دور المسجد فى خدمة المجتمع روحيا وتثقيفيا ومجتمعيا.

وأضاف جمعة، فى تصريحات له اليوم، نسعى لأن يصبح المسجد قبلة حقيقية للمجمتع، يجدون فى رحابه السكينة والطمأنينة والأمن المجتمعي، وهو ما تسير فيه الوزارة بقوة سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع وتطبيقها على أرض الواقع أم من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة خير قيام بإذن الله تعالى.

وكان وزير الأوقاف قد أكد أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم أبواق شريرة لمن يريدون تدمير دولنا، ويجب أن نتصدى جميعا وبكل حسم لكل من تسول له نفسه مجرد المساس بأمننا واستقرارنا ، مؤكدا أن التستر على دعاة الفوضى والتخريب وهدم الأوطان جريمة فى حق الدين والوطن، وأن دعاة الهدم ما هم إلا أدوات مستأجرة لقوى الشر، وحفنة من الخونة لأوطانهم العملاء لأعدائه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنى ولا تهدم ، وأن وزارة الأوقاف ستفتتح بمحافظة البحيرة وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 16 مسجدا بالبحيرة فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 74 مسجدا الجمعة المقبلة.

كما أكد وزير الأوقاف أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنيه كلمة الدولة، وفِى مختلف المجالات : الصحة، والتعليم، والبنية التحية، وبناء الإنسان علميا وروحيا وثقافيا وإنسانيا، وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.