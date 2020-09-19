شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن استحداث 326 برنامجا ونظاما دراسيا تلبى متطلبات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامج دراسى مميز وفق متطلبات سوق العمل، وذلك فى إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم التى تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.

وأوضح الخشت، فى بيان اليوم، أنه تم استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس فى عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث 25 برنامج بكالوريوس وليسانس فى عدد من الكليات بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، واستحداث 150 برنامج بمرحلة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبى.

وأكد الخشت أن الجامعة لديها رغبة للتوسع فى برامج تخصصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من تخصصات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم استحداث هذا العام برنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وبرامج طب ورعاية الأحياء المائية، وطب وجراحة الفصيلة الخيلية، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وبرنامج سلامة وجودة الأغذية، وبرنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطرى. كما تم استحداث برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء بكلية التخطيط الإقليمى والعمراني، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، وبرنامج علوم البيانات فى نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

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وقال الخشت، إن الجامعة حرصت على استحداث وتطوير العديد من اللوائح والبرامج الدراسية وإدخال نظام التعليم الإلكترونى المدمج لأول مرة فى الجامعة، حيث تم استحداث برامج جديدة بأنظمة الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى المدمج مع وضع معايير واضحة وشفافة، لاستقطاب الطلاب المصريين والوافدين وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إجراء تعديل وإضافة وتغيير لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية والاختيارية بما يهدف إلى بناء شخصية الطالب وإتاحة حرية الاختيار ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع وفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الخشت، إلى أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي، وتطوير كليات الدراسات الأفريقية، والدراسات الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة فى مصر، وتطبيق نظام بولونيا فى الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، وإطلاق مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال ورقيًا وإلكترونيًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصري"، فضلًا عن تطيبق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة، وتطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية.