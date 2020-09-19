نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور ضياء العطفى بعد وفاته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ضياء العطفى مدير مستشفي الحميات ببسيون والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(170).

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، الشهيد الدكتور محمد دياب استشارى حميات بالشرقية، والذى توفى بعزل مستشفى الجامعة نتيجة إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ169.

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كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 169 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.