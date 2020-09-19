شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتلقى تقريرا بوقف الأردن للحجر الفندقى واستبداله بالمنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سوف يتوقف العمل بالحجر المؤسسى الفندقى، حيث سيفرض حجرا منزليا، وعلى المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية.

وفى هذا الإطار كشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان أن وزير النقل الأردني خالد سيف قرر ابتداء من 23 سبتمبر الجارى توقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، حيث سيفرض حجر منزلي، لافتا إلى أن على المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية كما هو معمول به حالياً، وهذه المتطلبات مستمرة وضرورية ولا تهاون فيها.

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وقال إنه سيتم فحص المسافرين عند الوصول إلى مطارات المملكة، وحال كانت النتيجة إيجابية يعزل المسافر وتقدم له الرعاية الطبية، وحال كانت سلبية سيخضع للحجر المنزلى.

أما القادم من دول ووجهات حمراء نتيجة فحصه سلبية يحصل على سوارة إلكترونى في المطار، ويحجر منزليا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين، والقادم من دول ووجهات صفراء نتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضاً لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

وحول المسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء قال "ينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية".