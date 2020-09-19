شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الدراسة بفصلين فى المدرسة البريطانية بالشيخ زايد لظهور حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، تفاصيل وقف الدراسة فى فصلين بالمدرسة البريطانية بالشيخ زايد فى محافظة الجيزة، نتيجة ظهور إصابات كورونا بين الطلاب، موضحة أن إصابات الطلاب لم تكن فى المدرسة وإنما أقام بعض الطلبة احتفالية عيد ميلاد فى إحدى النوادى الخارجية وتم اكتشاف إصابة طالبين.

وشددت المصادر على أنه تم التنبيه على طلاب فصلين داخل المدرسة بعد الذهاب للمدرسة إلا يوم 27 سبتمبر الجارى بعد حصول كل طلاب الفصلين على شهادات وتحليل كورونا للتأكد من عدم وجود أى حالات إصابة أخرى.



وأوضحت المصادر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية فى المدرسة، حيث تم التنبيه على أولياء الأمور بالالتزام الكامل بإجراءات كورونا الاحترازية، وأن الفرق الطبية على تواصل مع العائلات من الطلاب المشاركين فى الحفل، مطالبة الطلاب بعدم حضور أى تجمعات أو حفلات خارجية، مشيرة إلى أن المدرسة لم تنظم أى احتفاليات داخلها.