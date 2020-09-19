شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية دور ثان يبدأون امتحاناتهم وسط الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية "صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي"، للعام الدراسي 2019/2020، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الامتحانات التحريرية تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.



وأوضح أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب وطالبة منهم (119853) طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي، كما يبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.