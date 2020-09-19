نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد دياب بعد وفاته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد دياب استشارى حميات بالشرقية، والذى توفى بعزل مستشفى الجامعة نتيجة إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ169.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد العليم الديب، استشارى ومدير مستشفى حميات دمياط السابق والذى توفى بالمستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

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كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 169 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.