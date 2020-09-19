"الأطباء" تنعي استشاري حميات بالشرقية توفي بكورونا.. وتعلن عدد الوفيات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، الدكتور محمد دياب، استشاري حميات بالشرقية، والذي توفي بعزل مستشفى الجامعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء. وقالت النقابة في بيان اليوم، إن عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بكورونا ارتفع بذلك إلى 169 شهيدا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

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