شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع فى المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال راضى عمار، رئيس مدينة تلا، إن الحملة القومية الثانية لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، تبدأ اليوم السبت، تحت رعاية محافظ المنوفية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 19/9/2020 علي مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية نظرا لأن مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمراض فيروسية ليس لها علاج سوى التحصين لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم توفير اللقاحات والحقن والأرقام وشهادات التسجيل والسرنجات والبطاقات وتجهيز السيارات المشاركة فى الحملة لتحصين جميع الماشية الموجودة بالمحافظة وتحقيق المستهدف .

من جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها .

ومن ناحية أخرى وجه السيد رئيس مركز ومدينة تلا المهندس/ راضى عمار أحمد رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الإدارة البيطرية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لنجاح تلك الحملة وتحقيق المستهدف والدعاية المستمرة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وذلك منذ إنطلاق الحملة .