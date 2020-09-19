شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرطة تغلق مداخل ومخارج مدينة تلا لمنع إقامة سوق المواشى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال راضى عمار، رئيس مدينة تلا، إن قوات الشرطة بالتعاون مع الإشغالات والايرادات ورخص المحلات، فرض طوقاً أمنيا، ووضع السندات الحديدية وغلق جميع الطرق المؤدية لسوق المواشى بتلا منذ فجر اليوم.
وأضاف أنه تم منع الدخول والاقتراب من السوق وكذا التمركز فى كافة المداخل والشوارع والميادين، وذلك فى إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
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