شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: حصاد 234 ألف فدان ذرة شامية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس اشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم حصاد مساحة 234 ألف و800 فدان ذرة شامية بنوعيها البيضاء والصفراء الجاف والسيلاج.
وأوضح أن هذه المساحة تمثل نسبة 87.75% تقريبا من المساحة المنزرعة ( 267567 ) فدان و( 21 ) قيراط عبارة عن حصاد جاف بمساحة ( 109936 ) فدان بنوعيه الأبيض والأصفر.
وأضاف «الجمل» أن المديرية دائما ما تدعم المزراعين بالاسمدة والبذور الجيد ة لرفع انتاجية الفدان.
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