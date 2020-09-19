شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثالثة 2019 الشعبة العلمية بالدرجات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الكلية الحد الأدنى آداب بنها 318.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 317.0 آداب الزقازيق 316.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 315.5 تربية نوعية موسيقية دمياط 315.0 تربية (طفولة) عين شمس 315.0 آداب عين شمس 314.0 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 314.0 تربية أسوان 313.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 313.5 تربية جنوب الوادي رياضة 313.0 تجارة انتساب موجه عين شمس 312.0 تجارة انتساب موجه طنطا 311.5 تربية الوادي الجديد 311.5 آداب الإسكندرية 310.0 حقوق سوهاج 309.5 تربية (طفولة) سوهاج 309.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 309.5 تجارة انتساب موجه بنها 308.0 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 308.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 308.0 تجارة انتساب موجه سوهاج 307.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 307.0 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 306.0 تربية نوعية جنوب الوادي 306.0 آداب الفيوم 305.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 305.2 تجارة انتساب موجه أسيوط 304.5 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 304.5 تربية بني سويف رياضة 304.5 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 304.0 تجارة انتساب موجه بني سويف 304.0 تجارة انتساب موجه بور سعيد 304.0 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 303.5 تجارة انتساب موجه السويس 303.0 تربية السويس رياضة 303.0 تربية كفر الشيخ رياضة 303.0 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 303.0 فنى تمريض القاهرة 303.0 تجارة انتساب موجه العريش 302.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 302.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 301.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 301.5 تربية رياضية بنات العريش 301.2 آداب حلوان 301.0 آداب طنطا 299.5 حقوق الفيوم 299.0 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 298.5 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 298.5 آداب بور سعيد 297.5 فنى تمريض حلوان 296.5 تربية نوعية فنية دمياط 296.5 آداب كفر الشيخ 296.5 تربية نوعية الفيوم 296.5 آداب دمنهور 296.0 فنى تمريض أورام القاهرة 296.0 سياحة وفنادق المنيا 296.0 حقوق دمياط 295.0 سياحة وفنادق مطروح 295.0 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 294.0 آداب و علوم إنسانية السويس 292.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 291.9 تربية نوعية مطروح 290.5 تربية فنية المنيا 290.0 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 290.0 آداب جنوب الوادي 290.0 تربية نوعية القاهرة 290.0 تربية أسيوط رياضة 289.5 حقوق جنوب الوادي 289.5 تربية (طفولة) السويس 289.5 آداب انتساب موجه القاهرة 288.5 المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 288.0 آداب بني سويف 288.0 فنى تمريض عين شمس 288.0 آداب أسوان 288.0 العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 287.5 حقوق بني سويف 287.5 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 287.5 آداب انتساب موجه الإسكندرية 287.0 آداب انتساب موجه المنصورة 286.0 سياحة وفنادق المنصورة 286.0 آداب بنات عين شمس 286.0 آداب دمياط 285.5 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 284.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.5 آداب انتساب موجه عين شمس 284.5 تربية رياضية بنين بور سعيد 284.0 آداب أسيوط 283.5 حقوق أسوان 283.5 آداب العريش 283.0 آداب انتساب موجه بنها 282.5 آداب المنيا 282.5 فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 281.5 آداب الوادي الجديد 281.0 آداب انتساب موجه الزقازيق 281.0 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 280.5 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 280.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 280.0 تربية رياضية بنين مطروح 279.5 آداب سوهاج 279.0 آداب انتساب موجه حلوان 277.5 ك.ت. فني صناعى الصحافه 276.5 حقوق القاهرة 276.5 حقوق أسيوط 275.5 آداب انتساب موجه دمنهور 275.5 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 275.5 حقوق عين شمس 273.0 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 272.5 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 272.5 تربية نوعية بنها 272.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 272.0 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 272.0 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 272.0 آداب انتساب موجه الفيوم 271.5 أقتصاد منزلى بنات عين شمس 271.5 حقوق الإسكندرية 271.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 271.0 دار العلوم الفيوم 271.0 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 271.0 آداب انتساب موجه طنطا 271.0 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 270.0 آداب انتساب موجه بور سعيد 270.0 سياحه وفنادق الاقصر 270.0 تربية نوعية موسيقية بور سعيد 270.0 تربية نوعية عين شمس 270.0 تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 270.0 تربية نوعية موسيقية طنطا 269.5 تربية نوعية فنية طنطا 269.0 تربية سوهاج رياضة 269.0 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269.0 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 269.0 (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 268.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 268.5 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 268.5 آداب انتساب موجه أسوان 268.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 267.5 تربية نوعية فنية أسيوط 267.0 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267.0 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 267.0 حقوق حلوان 266.5 آداب انتساب موجه دمياط 266.0 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 265.5 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 265.5 حقوق بور سعيد 265.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.5 آداب انتساب موجه بني سويف 265.0 تربية دمياط 265.0 آداب انتساب موجه أسيوط 264.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 264.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 264.0 آداب انتساب موجه العريش 264.0 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 264.0 حقوق الزقازيق 264.0 آداب انتساب موجه المنيا 263.0 تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 263.0 تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 262.5 حقوق بنها 262.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 262.5 تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 262.0 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 262.0 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 261.5 آداب انتساب موجه سوهاج 260.5 حقوق طنطا 260.0 تربية نوعية فنية مطروح 259.5 سياحة وفنادق الفيوم 259.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 259.0 دار العلوم أسوان 258.0 تربية نوعية فنية الإسكندرية 258.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 258.0 حقوق انتساب موجه القاهرة 257.5 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 257.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 257.2 حقوق انتساب موجه بني سويف 257.0 سياحة وفنادق بني سويف 256.5 تربية نوعية فنية الزقازيق 255.5 حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 255.0 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 255.0 حقوق المنصورة 254.5 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 254.5 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 254.5 حقوق انتساب موجه عين شمس 254.0 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 254.0 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 254.0 تربية نوعية موسيقية عين شمس 254.0 تربية نوعية أسوان 254.0 تربية دمياط رياضة 254.0 تربية رياضية بنين الإسكندرية 254.0 تربية (طفولة) أسوان 253.5 أقتصاد منزلى حلوان 253.5 دار العلوم المنيا 253.5 حقوق انتساب موجه أسوان 251.5 حقوق انتساب موجه حلوان 251.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 251.0 تربية نوعية فنية الفيوم 250.5 حقوق مدينة السادات 250.5 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 250.5 أقتصاد منزلى العريش 250.0 دار العلوم انتساب موجه أسوان 250.0 خدمة اجتماعية حلوان 250.0 تربية رياضية بنين الفيوم 249.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 249.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 249.0 تربية نوعية المنوفية بأشمون 249.0 تربية فنية حلوان بالزمالك 249.0 تربية نوعية فنية القاهرة 248.5 تربية أسوان رياضة 248.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 248.5 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 248.0 حقوق انتساب موجه بنها 247.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 247.5 تربية الوادي الجديد رياضة 247.0 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 247.0 خدمة اجتماعية أسيوط 246.5 الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5 تربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.0 حقوق انتساب موجه الزقازيق 244.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244.0 خدمة اجتماعية الفيوم 243.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243.0 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 243.0 تربية رياضية بنين بنها 242.5 حقوق انتساب موجه طنطا 242.0 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242.0 خدمة اجتماعية أسوان 242.0 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241.0 ك.ت. فني صناعى بنها 241.0 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241.0 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 241.0 حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 240.5 تربية نوعية فنية بنها 240.4 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 240.0 تربية رياضية بنين أسيوط 240.0 تربية نوعية بور سعيد 239.5 تربية نوعية دمياط 239.5 تربية رياضية بنات الإسكندرية 239.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 239.0 سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 238.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238.0 تربية نوعية فنية عين شمس 238.0 ك.ت. فني صناعى المطريه 238.0 تربية (طفولة) العريش 236.5 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية Advertisements 236.5 الفني التجارى بالروضه 236.5 الفني التجارى بالمحله الكبرى 236.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 236.0 تربية العريش رياضة 236.0 تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 236.0 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 235.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 235.5 تربية العريش 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5 تربية رياضية بنات أسيوط 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 234.5 تربية رياضية بنين أسوان 234.5 تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5 تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 233.0 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 232.5 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 232.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232.0 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 231.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 231.5 تربية نوعية موسيقية المنصورة 231.0 تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231.0 تربية رياضية بنين العريش 230.7 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230.5 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 229.0 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5 الفني التجارى بشبرا 228.5 ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 227.7 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 227.5 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 227.5 تربية رياضية بنات الفيوم 227.0 تربية نوعية موسيقية مطروح 227.0 الفني التجارى بالعريش 226.7 تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5 الفني لترميم الآثار بالاقصر 226.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 225.5 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 225.5 تربية رياضية بنات بني سويف 225.5 تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 225.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 225.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 225.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225.0 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225.0 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 224.5 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 224.0 تربية نوعية فنية المنصورة 223.5 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 223.5 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 223.0 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 223.0 تربية نوعية فنية أسوان 223.0 ك.ت. فني صناعى بور سعيد 223.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 222.5 ش.مطاعم فني سياحة قنا 222.5 الفني للفنادق المطريه 222.0 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 221.6 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 221.6 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 221.5 تربية رياضية بنين المنصورة 221.0 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 221.0 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 220.5 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 220.5 المعهد العالي للغات بالمنصورة 220.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220.0 تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220.0 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 220.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 220.0 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 219.5 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5 المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 219.0 العالي للغات 6 اكتوبر 218.5 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 218.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 218.5 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 218.0 تربية نوعية موسيقية بنها 218.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 218.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 218.0 تربية رياضية بنات المنصورة 217.5 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 217.5 الفني التجارى بقويسنا 217.5 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 217.0 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 217.0 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 217.0 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 216.5 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 216.5 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 216.5 تربية رياضية بنات بور سعيد 216.5 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 216.5 معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 216.0 ك.ت. فني صناعى قويسنا 216.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 216.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 216.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 215.5 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 215.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 215.5 معهد المنيا العالى للغات 215.5 الفني التجارى ببور سعيد 215.5 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 215.0 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 215.0 تربية نوعية موسيقية أسوان 215.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 215.0 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 215.0 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 214.5 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 214.5 الفني التجارى بالمنصوره 214.5 الفني التجارى بقنا 214.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 214.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 214.0 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 214.0 تربية رياضية بنات كفر الشيخ 213.8 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5 الفني التجارى بالزقازيق 213.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 213.0 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 213.0 الفني للفنادق قنا 213.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 213.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 213.0 تربية رياضية بنات الزقازيق 212.5 العالي سياحة وفنادق الغردقة 212.5 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212.5 تربية رياضية بنات طنطا 212.5 تربية موسيقية حلوان 212.5 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 212.0 ك.ت. فني صناعى اسوان 212.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 212.0 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 212.0 الفني التجارى بدمياط 212.0 تربية رياضية بنات سوهاج 212.0 المعهد العالى للغات بأسوان 211.5 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 211.5 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 211.5 تربية رياضية بنين حلوان 211.5 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 211.0 الفني للفنادق الاسكندريه 211.0 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 211.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 210.5 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 210.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 210.5 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 210.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 210.0 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 210.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 210.0 ك.ت. فني صناعى سوهاج 210.0 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 210.0 تربية رياضية بنات أسوان 210.0 الفني التجارى بالاسكندريه 210.0 الفني التجارى بطنطا 210.0 ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 210.0 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 210.0 تربية رياضية بنات المنيا 210.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 209.9 العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 209.5 الفني التجارى ببنها 209.5 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 209.5 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 209.5 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 209.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 209.5 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 209.5 العالي للغات بمصر جديده 209.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 209.0 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 209.0 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 209.0 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 209.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 209.0 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 208.5 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 208.5 الفني التجارى باسيوط 208.5 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 208.5 ك.ت. فني صناعى اسكندرية 208.5 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 208.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 208.5 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 208.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 208.5 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 208.0 تربية رياضية بنين المنيا 208.0 العالي ترميم الآثار بأبي قير 208.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 208.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 208.0 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 208.0 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 208.0 تربية رياضية بنين طنطا 207.5 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 207.5 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 207.5 الفني التجارى باسوان 207.5 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 207.5 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 207.5 العالي خدمه اجتماعيه بنها 207.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 207.5 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 207.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 207.0 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 207.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 207.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 207.0 تربية رياضية بنين سوهاج 207.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 207.0 تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 207.0 الفني التجارى بسوهاج 207.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 207.0 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 207.0 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 207.0 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 206.5 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 206.5 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 206.5 ك.ت. فني صناعى الزقازيق 206.5 ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 206.5 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 206.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 206.5 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 206.5 ك.ت. فني صناعى قنا 206.5 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 206.5 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.1 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 206.0 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 206.0 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 206.0 الفني التجارى بدمنهور 206.0 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 205.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 205.5 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 205.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 205.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 205.5 العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 205.5 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205.5 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205.5 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205.5 الفني للفنادق بور سعيد 205.0 تربية رياضية بنين بني سويف 205.0 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.0 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 205.0 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 205.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 205.0 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 205.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 205.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 205.0 ك.ت. فني صناعى شبرا 205.0 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.0 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 205.0 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 205.0 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 205.0 الفني التجارى ببنى سويف 205.0 نظم معلومات ادارية قطاميه 205.0 الفني التجارى بالمطريه 205.0

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