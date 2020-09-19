شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصروفات وشروط القبول ببرامج الساعات المعتمدة بهندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالها جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التى تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها لأول مرة تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامج في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج، وكلية الألسن 4 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكليات التجارة والبنات والزراعة 3 برامج لكل منهما، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكل منهما.

وينشر ”الخليج 365” مصروفات برامج كلية الهندسة وشروط القبول بها، كما يلى:

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تستعد كلية الهندسة بـ11 برنامجا جديدا في "هندسة البناء - هندسة المواد - هندسة نظم الاتصالات - هندسة التصنيع - الطاقة والطاقة المتجددة - برنامج عمارة تنسيق المواقع - برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات - برنامج هندسة الميكاترونيات والاتمتة - برنامج العمارة والعمران البيئي - برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية - برنامج الاسكان والتطوير العمراني".

مصروفات هذه البرامج حددتها الكلية 1875 جنيها / الساعة.. للمستجد (حد أدنى 12 ساعة وحد أقصى 21 ساعة في الفصل الدراسي الواحد).

يتم قبول الثانوية العامة المصرية وما يعادلها شعبة علمي رياضة المرشحين من خلال مكتب التنسيق إلى كلية هندسة جامعة عين شمس أو أى كلية هندسة فى جامعة حكومية.

اجتياز اختبارات القبول المقررة، ويوجد شراكات دولية على تلك البرامج مع جامعات أجنبية مصنفة عالمياً يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة لخريجيها مقابل رسوم محددة.