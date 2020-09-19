شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يفتتح العام الدراسى بالمعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية عن قداس افتتاح السنة الدراسية للعام 2021-2020، ويترأسه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك. وأشار المعهد إلى أنه سيتم تكريم لخريجى المعهد ومنحهم شهادات تكريم، وذلك يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، بمقر المعهد.

في سياق متصل، من المقرر أن تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

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وكان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، افتتح السبت الماضى، العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير".

وترأس البطريرك القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر و المطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الإكلريكيين قائلا: "أنتم مستقبل الكنيسة"، مؤكدا فرحته بما يصلون إليه، وبحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتي ونحن معلمون للآخرين، واختتم كلمته بتهنئة الأب بيشوي رسمي والشمامسة الإكلريكيين بالعام الأكاديمي الجديد مصليا أن ترجع الأمور إلى طبيعتها.