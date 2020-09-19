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السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام جديد للاستعلام عن أعطال القطارات والشكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيق خدمة استعلامات جديدة لجمهور الركاب تتضمن تحقيق عنصر التباعد الاجتماعي كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة لمواجهة فيروس ، وما زالت الحكومة تحرص على اتباع هذه الإجراءات لسلامة المواطنين.

 

وتضمن النظام الجديد الذى بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى تطبيقه بمحطة مصر برمسيس كمرحلة أولى على أن يتم تعميمه عقب ذلك فى باقى المحطات.

 

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ويسمح هذا النظام للجمهور التواصل مع الاستعلامات عن بعد، للاستفسار عن أية معلومة أو مشكلة أو أعطال القطارات من خلال كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء المتميزين، الذين يقومون بالرد بمجرد رفع سماعة الهاتف بداخل الكابينة.

 

ولجأت هيئة السكة الحديد إلى تركيب الكبائن التي تقدم تلك الخدمة بمداخل محطة القاهرة وعلي الأرصفة، على أن تقوم وستقوم بتفعيل الخدمة بكافة المحطات على مستوى الجمهورية تباعًا.

 

 

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