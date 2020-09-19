حدث ليلاً| مصر تسترد قطعة أثرية من ألمانيا.. وأسوان يهدي الدوري للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 800 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.

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شوقي: ترتيب مصر في جودة التعليم ارتفع عشرات المراكز بفضل الـ"أون لاين"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، أنهم يسعون إلى إعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغيرة؛ من خلال الاستمرار في التعليم "أون لاين"، مع مواكبة التعليم في المدارس، قائلا: "التعليم الأون لاين بقى أمر واقع، ومكانة مصر في التعليم ارتفعت عشرات الدرجات؛ بسبب نجاحنا خلال هذه الفترة في التعليم الرقمي".

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طارق شوقي: العالم كله أصبح رقميًا.. والتعليم "أون لاين" ليس بدعة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الرقمي عبر وسائل الانترنت أصبح منتشرا في جميع أنحاء العالم، وتغير الاتجاه سواء في تحويل النقود أو حجز الطيران والفنادق ومن الصعب انشاء جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر الحديث.

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لجنة مكافحة "كورونا": سنضيف "التاميفلو" وأدوية الإنفلونزا إلى بروتوكول العلاج

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروسي كورونا المستجد والإنفلونزا مختلفان تماما وينتميان إلى عائلتين مختلفتين أيضًا، لكن أعراضهما المبدئية متشابهة إلى حد كبير، مثل العطس والزكام والارتفاع في درجة الحرارة.

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وزارة الآثار: مصر تسترد قطعة أثرية من ألمانيا

تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من ميجيل برجر وزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا قطعة من 5 قطع أثرية صغيرة قامت الحكومة الألمانية بضبطها لإعادتها الى بلدها الأم مصر.

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مصرع شابان وإصابة ثالث في حادث تصادم ببني سويف

لقي شابان مصرعهما، وأصيب ثالث في حادث تصادم بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم السبت.

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أسوان يتخطى الزمالك بشق الأنفس.. ويُهدي الدوري للأهلي

حقق فريق أسوان فوزًا صعبًا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري we المصري.

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السودان: أكثر من 770 ألف شخص تضرروا من الفيضان والخرطوم الأكثر تأثرا

أعلنت اللجنة العليا لطواري الخريف في السودان أن عدد المتضررين جراء السيول والفيضانات، تجاوز 770 ألف شخص، في مختلف ولايات السودان، موضحة أن كل ولايات السودان أصبحت متأثرة بالفيضانات والسيول، والخرطوم أكثر الولايات تضررا.

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ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا لكل أمريكي بحلول أبريل المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستمتلك لقاحات ضد فيروس كورونا تكفي لجميع الأمريكيين بحلول شهر نيسان/ أبريل المقبل.

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وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج عن 87 عاما

أكدت المحكمة العليا الأمريكية في بيان مساء الجمعة وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات سرطان البنكرياس.

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