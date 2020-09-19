محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.
كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 131حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 18حالة جديدة.
ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:
الصحة: 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و18 وفاة
شمال سيناء تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
هل يحق لمتطوعي تجارب لقاح كورونا الانسحاب بعد التطعيم؟.. مسؤول يوضح
ترامب: لقاحات كورونا تخضع في الوقت الحالي للمراحل النهائية
ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا لكل أمريكي بحلول أبريل المقبل
كورونا في بريطانيا: تسارع وتيرة الإصابات بالفيروس ووزير الصحة يطلق تحذيرا
كورونا في إيران: كافة المناطق في وضع خطير وحصيلة الوفيات قد ترتفع إلى 54 ألفا
قيود جديدة في أوروبا وتجاوز حصيلة إصابات كورونا في العالم 30 مليونا
"الصحة العالمية" توصي بالحصول على تطعيم الإنفلونزا مع حلول موسم الشتاء
فرنسا تحذّر: فيروس كورونا "ينشط مرة أخرى"
فرنسا: تزايد أعداد الوفيات بكورونا لأول مرة منذ نهاية الإغلاق في مايو
تايلاند تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا" منذ 100 يوم
ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 49 ألفا و413 حالة
إيطاليا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ مايو الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" في 24 ساعة| تراجع جديد للإصابات بمصر.. وفرنسا تحذّر: الفيروس ينشط مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.