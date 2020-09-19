أخبار مصر | أمطار متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة، وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 83%، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقسا حارًا بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

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وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية، هي شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة 20% علي حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.