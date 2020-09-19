الأحد المقبل.. "الثقافة" تنظم احتفالية فنية كبرى احتفاءاً باسم محمود رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده، احتفالية كبرى بمسرح البالون، يوم الأحد المقبل احتفاء بالفنان العالمي محمود رضا، وتتضمن كلمة لوزيرة الثقافة بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية المتنوعة التى تستهل بـأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها رحلة، حلاوة شمسنا، العرقسوس، الحجالة، رنة الخلخال، الفلاحين، الاسكندراني، سماح النوبة، العصايا، الكرنبه، الأقصر، النوبة.

يعقبها كلمة مصورة للفنان الراحل تعرض على شاشة المسرح ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" المهداة لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا، ثم يتبعها عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر".

ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الفنان محمود رضا أحد أعمدة قوة مصر الناعمة ومن أهم الأساطير الفنية الذين أضافوا ثراء ملهماً لتاريح الفن المصري في القرن العشرين.

وأضافت: إن عبقريته الإبداعية أسهمت في تطوير الفن الشعبي والانتقال به من المحلية إلى رحابة العالمية.

وأكدت أنه حرص على إظهار الهوية المصرية في أبهى صورها من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية والتى باتت منذ لحظة ميلادها حارساً للتراث وسفيرا للفنون المصرية .

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يأتي ذلك في إطار الاحتفالية الفنية الكبرى التى تقيمها وزارة الثقافة تأصيلاً لاستراتيجيتها بشأن تكريم رموز الابداع المصرى وضرورة تعريف الأجيال الجديدة بإنجازاتهم باعتبارهم قدوة للنجاح.

يشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت كتاب تذكارى لهذه المناسبة يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمى، الدكتور أشرف زكى، الفنان محمد صبحى، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدى صابر، الفنان الجداوى رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان على الجندى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنان محيى اسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى.

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.

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