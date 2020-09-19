الأحد المقبل.. بدء تسليم ٢٤٠ وحدة سكنية بدار مصر بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد 20/9/2020، وحتى يوم الأحد 11/10/2020، في تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123 ) + المتبقى من الدورين الأرضى والأخير من المرحلتين الأولى والثانية ( كود 423 ) بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس الـ(70عمارة)، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، صباح الجمعة، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 53 – 57 - 58)، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارات أرقام ( 54 – 55 – 56)، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارتين (65 - 66)، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارتين (59 - 60)، يوم الأحد 11/10/2020.

وأضاف "غنيم"، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطـاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.