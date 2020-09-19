اليوم.. 200 فنان تشكيلي من 14 دولة عربية يشاركون في افتتاح مهرجان "ضي"



محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، مساء اليوم السبت، افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان العربي للفن التشكيلي، بمشاركة 200 فنان وفنانة من مختلف أرجاء الوطن العربي، في التصوير والنحت والرسم والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي، اختيروا من بين 600 فنان تقدموا للمشاركة في المهرجان.

المشاركون من 14 دولة هي مصر وسوريا ولبنان والسودان وعمان والبحرين والسعودية والعراق واليمن وليبيا والإمارات والكويت وتونس والمغرب.

تفتتح فعاليات المهرجان فى الحادية عشرة صباحا، فيما تعلن لجنة التحكيم قراراتها اليوم، بعد اجتماعها الذي انعقد مساء أمس الجمعة لتقييم الأعمال المشاركة.

يرأس المهرجان الدكتور أحمد نوار، ويتولى الفنان طارق الكومى القومسير العام للمهرجان، وتضم اللجنة العليا للمعرض الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.

يشارك الحضور اليوم، على ثلاث دفعات، تماشيا مع التدابير الاحترازية التى أعلنتها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار كورونا.