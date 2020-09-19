شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة المرحلة الأولى والثانية 2020.. ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة.. وموعد إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020 (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم بوابة «المصري اليوم» فوائد البحث عن مؤشرات لدرجات كليات المرحلتين الأولى والثانية، قبل تسجيل رغبتك اذا كنت من خريجى الثانوية العامة، ضمن المرحلة الثالثة، الشعبة الأدبية.

تستطيع الوصول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا، ومنها إلى التنسيق الالكترونى 2020، لتجد أن المرحلة الثالثة للتنسيق تتضمن الطلاب الناجحين في الدور الثانى من الثانوية العامة والذين حصل بعضهم على مجموع درجات أعلى من درجات الحد الأعلى للقبول في المرحلة الثالثة من الناجحين في الدور الأول.

نتيجة المرحلة الأولى والثانية 2020.. ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة.. وموعد إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020 (الرابط)

وقبل موقع التنسيق تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات من الطلاب الحاصلين على حد أدنى من الدرجات بنسبة 67.8% لطلاب الشعبة الأدبية، ونسبة 77.4% لطلاب الشعبة العلمية، وتضم المرحلة الثالثة من التنسيق الطلاب المتبقين من امتحانات الدور الأول بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى.

وسبق أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الثالثة تبدأ من أقل درجات النجاح وهى 205 درجة بنسبة 50% لطلاب الشعبتين، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 20 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 57 ألفًا و185 طالبًا وطالبة، بإجمالى 86 ألفًا و165 طالبًا وطالبة، من الطلاب الناجحين في المرحلة الأولى، وذلك بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يقوموا بتعمل تسجيل رغباتهم ضمن المرحلتين.

ويمكن ان تتابع نتائج الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد ضمن المرحلة الأولى والثانية 2020 للشعبة الأدبية من هنــــــــا.

أما عن موعد إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020.

فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يومى الإثنين أو الثلاثاء الموافقين 21 أو 22 سبتمبر 2020، هو الموعد النهائى لظهور نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الراغبين في تقليل الاغتراب، أوالتحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة في حدود نسبة 10% المتفق عليها طبقًا لما قرره المجلس الأعلى للجامعات، الذي يكون من إجمالى عدد الطلاب الذي تستوعبهم الكلية المراد التحويل إليها، ووفقًا لطاقة الكلية الاستيعابية.

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بعد أن أنهى موقع التنسيق الالكترونى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر تنسيق تقليل الاغتراب 2020، للطلاب من المرحلتين الأولى ووالثانية، بهدف تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، ولكن ليس بهدف تغيير رغبات الطلاب.

وننتظر النتيجة على موقع التنسيق الرسمى على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا

هذا وقد قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، في تصريحات، إن أكثر من80 ألفًا من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية، سجلوا رغباتهم في تقليل الاغتراب عبر الموقع الالكترونى للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية .