شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ اسوان يهنئ الفريق بعد فوزه على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب انتهاء مباراة فريقي الزمالك وأسوان والتي انتهت بفوز أسوان بهدف مقابل لاشئ وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لممثل الصعيد بهذا الفوز التاريخي والذي جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططياً وفنياً من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان.

وأكد على أنه كمحافظ لأسوان يضع مساندة مسيرة نادي أسوان في مقدمة أولوياته حيث تم تقديم دعم للنادي قبل مباراة اليوم ب ٤٨ ساعة وذلك ضمن سلسلة من الأجراءات الداعمة بأعتباره أحد الكيانات والصروح الرياضية والشبابية والجماهيرية والإجتماعية

، وهو الذي يأتي إستكمالاً للجهود المبذولة على محاور العمل الأخرى بكافات القطاعات من التطوير والتجميل والبناء والتنمية.

وأشاد اللواء أشرف عطية باستجابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لطلب المحافظ بإستضافة فريق أسوان من اللاعبين والجهاز الفني والإداريين بالقاهرة، وهو الذي كان له أكبر الأثر في أستقرار مستوى أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس دور الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأندية أسوان بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية وذلك في إطار سياسة الحكومة بالإهتمام بتنمية جنوب الصعيد .