شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر لإعداد كوادر إعلامية بالكنيسة الكاثوليكية مطلع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشباب بالكنيسة الكاثوليكية بالتعاون مع مكتب دياكونيا للتنمية، عن معسكر لإعداد كوادر إعلامية، فى مجالات الإعداد والتقديم والتصوير والمونتاج وكتابة التقارير الإخبارية يتضمن أيضا كورس بعنوان "ثقافة الاختلاف وإدارة النزاعات"، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر المقبل.

فى سياق متصل، أعلنت إدارة المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية، عن قداس افتتاح السنة الدراسية للعام 2021-2020، ويترأسه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

وأشار المعهد إلى أنه سوف يتم تكريم لخريجي المعهد ومنحهم شهادات تكريم، وذلك يوم م الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، بمقر المعهد.

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من جهة أخرى، تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

وكان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد افتتح السبت الماضى العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي "إكلريكية القديس لاون الكبير".

وترأس البطريرك القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الإكلريكيين قائلا: "أنتم مستقبل الكنيسة"، مؤكدا فرحته بما يصلون إليه، و بحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتي و نحن معلمون للاخرين، و اختتم كلمته بتهنئة الاب بيشوي رسمي و الشمامسة الاكلريكيين بالعام الاكاديمي الجديد مصليا أن ترجع الأمور إلى طبيعتها.