مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات "Wizz Air" من ميلانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار برج العرب الدولي طائرة شركة Wizz Air من طراز Airbus 320 وعلى متنها ١٨٠ راكبًا فى الاتجاهين في أولى رحلاتها الجوية بين ميلانو ومطار برج العرب، وستقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين ميلانو وبرج العرب، وذلك فى ضوء مجهودات وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جميع مطارات الجمهورية .

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة ايركايرو القادمة من أرمينيا، وعلى متنها ٥٢ راكبًا من بينهم وكلاء شركات السياحية الأرمينية، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وستقوم "إير كايرو" بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا على نفس خط الطيران.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم إستقبال الطائرتين بتقليد رش المياه داخل ارض المهبط، وقام فريقا العلاقات العامة بالمطارين بالترحيب بالركاب وتقديم الورود لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.