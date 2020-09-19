شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض الرطوبة الأحد لتصل 75% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاض في درجات الحرارة الأحد والاثنين وانخفاض نسبة الرطوبة بدءاً من الأحد وتصل لـ75%.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

أما الأحد والأثنين فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء .

والرياح معتدلة تنشط السبت على القاهرة وجنوب البلاد، وتنشط الأحد على جنوب البلاد، والأثنين تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، نشطة في الأيام الثلاث على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

ومن المتوقع السبت والأحد والأثنين سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة غرباً بنسبة (٢٠ % ) السبت، والأحد والأثنين متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الغربية بنسبة (٥٠ % )، وعلى السواحل الشرقية بنسبة 20 و50 % .

وتظل الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري خلال الـ3 أيام .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «31 – 23»، قنا «43 -26»، الأقصر «44– 27»، أسوان «45 – 29» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم السبت ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 87 – 26 )، السواحل الشمالية ( 90 – 58 )، شمال الصعيد ( 55 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 10 ) .

أما غداً الأحد فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39- 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «77 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

أما بعد غدً الاثنين فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 29» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «74 – 22»، الوجه البحرى «75 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «85 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «89– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .